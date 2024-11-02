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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП 2 ноября

Женщина погибла в аварии под Новосибирском.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года в Черепановском районе 33-летняя женщина за рулем Honda CR-V ехала со стороны села Шурыгино в направлении поселка Виноград.

Однако водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. От удара УАЗ съехал в кювет и перевернулся, а водитель получил травмы.

«В результате происшествия травмы, не совместимые с жизнью, получила водитель автомобиля Honda», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что скончался виновник смертельной аварии под Новосибирском, где погибла вся семья.