В Новосибирской области произошло смертельное ДТП 2 ноября

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в ночь с 1 на 2 ноября 2024 года в Черепановском районе 33-летняя женщина за рулем Honda CR-V ехала со стороны села Шурыгино в направлении поселка Виноград.
Однако водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина. От удара УАЗ съехал в кювет и перевернулся, а водитель получил травмы.
«В результате происшествия травмы, не совместимые с жизнью, получила водитель автомобиля Honda», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что скончался виновник смертельной аварии под Новосибирском, где погибла вся семья.