Житель Хабаровска хотел перебросить наркотики в колонию с помощью квадрокоптера

В Хабаровске суд вынес приговор 24-летнему местному жителю за попытку сбыта наркотиков. Он пытался использовать квадрокоптер для передачи запрещенных веществ в исправительную колонию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В январе 2023 года молодой человек связался с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии в селе Заозерное. Он договорился о сбыте наркотиков с помощью квадрокоптера.
«Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов до прибытия в колонию», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мобильный телефон и квадрокоптер, использованные для преступления, конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.