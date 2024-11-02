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Житель Хабаровска хотел перебросить наркотики в колонию с помощью квадрокоптера

Молодой человек отправится за решетку на девять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд вынес приговор 24-летнему местному жителю за попытку сбыта наркотиков. Он пытался использовать квадрокоптер для передачи запрещенных веществ в исправительную колонию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В январе 2023 года молодой человек связался с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии в селе Заозерное. Он договорился о сбыте наркотиков с помощью квадрокоптера.

«Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов до прибытия в колонию», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мобильный телефон и квадрокоптер, использованные для преступления, конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.