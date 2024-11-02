В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

В августе 2024 года издание The Times сообщало, что 49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. Кроме того, на родине его приговорили к 15 годам заключения за вооруженное ограбление.