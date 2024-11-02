Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

Поляка Петра Кучарски, который притворялся ЧВК «Вагнер», приговорили к 2,5 года тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на судебные документы.

Источник: AP 2024

Отмечается, что гражданина Польши осудили за заявления об участии в деятельности запрещенной организации. При этом доказательств того, что Кучарски состоял в рядах ЧВК «Вагнер», нет.

В августе 2024 года издание The Times сообщало, что 49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. Кроме того, на родине его приговорили к 15 годам заключения за вооруженное ограбление.

В сентября 2023 года МВД Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Ее активная поддержка является уголовным преступлением, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет и штраф.