При признании Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества

«Суду предстоит принять решение о признании Блиновской банкротом. Если суд придет к выводу о том, что у Блиновской отсутствует возможность рассчитаться со всеми требованиями кредиторов, то признает ее банкротом и введет процедуру реализации имущества. В этом случае суд назначит финансового управляющего, который должен будет реализовывать имеющееся имущество и погашать задолженность Елены перед кредиторами», — рассказал юрист.
Он также добавил, что кредиторов у Блиновской всего два — Федеральная налоговая служба и банк ВТБ, который выдал ипотеку на загородный дом в поселке Миллениум Парк.
Ранее Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление о банкротстве от Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019−2021 годы.