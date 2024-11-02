При признании Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества

«Суду предстоит принять решение о признании Блиновской банкротом. Если суд придет к выводу о том, что у Блиновской отсутствует возможность рассчитаться со всеми требованиями кредиторов, то признает ее банкротом и введет процедуру реализации имущества. В этом случае суд назначит финансового управляющего, который должен будет реализовывать имеющееся имущество и погашать задолженность Елены перед кредиторами», — рассказал юрист.