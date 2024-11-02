Новые жертвы появились в деле турагента из Новосибирска

Среди пострадавших от новосибирского турагента, обвиненной в мошенничестве, есть люди из других городов. Инесса из Иркутской области хотела слетать в Таиланд с сыном. Обратиться в агентство ей посоветовали знакомые.
— Это была наша первая поездка, и мы не знали многих нюансов. Я перевела 87 тысяч рублей — это половина стоимости. В начале октября я начала волноваться, потому что нам скоро лететь, а нам ничего не прислали, — рассказала КП-Новосибирск Инесса, пострадавшая.
Женщина попросила подругу из Новосибирска заехать в офис и узнала, что фирма закрыта. Естественно, Инесса никуда не улетела.
Еще одна пострадавшая из Москвы.
Дело турагента уже в суде. Сейчас по нему фигурируют четверо пострадавших.