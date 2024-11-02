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Новые жертвы появились в деле турагента из Новосибирска

Они будут писать заявление в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Среди пострадавших от новосибирского турагента, обвиненной в мошенничестве, есть люди из других городов. Инесса из Иркутской области хотела слетать в Таиланд с сыном. Обратиться в агентство ей посоветовали знакомые.

— Это была наша первая поездка, и мы не знали многих нюансов. Я перевела 87 тысяч рублей — это половина стоимости. В начале октября я начала волноваться, потому что нам скоро лететь, а нам ничего не прислали, — рассказала КП-Новосибирск Инесса, пострадавшая.

Женщина попросила подругу из Новосибирска заехать в офис и узнала, что фирма закрыта. Естественно, Инесса никуда не улетела.

Еще одна пострадавшая из Москвы.

Дело турагента уже в суде. Сейчас по нему фигурируют четверо пострадавших.

туризм и отдых