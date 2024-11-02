Новые жертвы появились в деле турагента из Новосибирска

— Это была наша первая поездка, и мы не знали многих нюансов. Я перевела 87 тысяч рублей — это половина стоимости. В начале октября я начала волноваться, потому что нам скоро лететь, а нам ничего не прислали, — рассказала КП-Новосибирск Инесса, пострадавшая.