Число пострадавших при обстреле города Тира в Израиле достигло семи

Среди пострадавших пятеро получили серьезные осколочные ранения и находятся в тяжелом состоянии. После включения сирены в Тире медицинские бригады оказали помощь пострадавшим и организовали их транспортировку в больницы «Меир» и «Бейлинсон», отметили в WP MDA в соцсети X*.