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В Омской области на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Смертельное ДТП случилось вечером пятницы, 1 ноября 2024 года, в Крутинском районе Омской области, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: SuperOmsk.ru

Предварительно, «семерка» сбила мужчину, который шел через дорогу по «зебре» без светофора.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ 2107”, мужчина 1973 г.р., двигаясь в р.п. Крутинка по ул. Ленина, в районе дома № 21 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в официальном сообщении.

В результате ДТП пешеход, 44-летний мужчина, скончался на месте происшествия до приезда скорой.

По факту аварии проводится проверка.