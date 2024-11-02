В Омской области на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ 2107”, мужчина 1973 г.р., двигаясь в р.п. Крутинка по ул. Ленина, в районе дома № 21 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в официальном сообщении.