Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при столкновении авто с локомотивом в Акмолинской области

Три человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Instagram / step_notsleep

По данным областного департамента полиции, 31 октября около 22:30 водитель автомашины марки Audi, следуя по трассе Степногорск — Заводской, на однопутном железнодорожном переезде допустил столкновение с локомотивом с тремя пустыми цистернами.

На месте происшествия погиб водитель автомашины, два пассажира скончались в больнице, ещё трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу Степногорска.

Начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, проводятся необходимые следственные действия.