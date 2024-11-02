Ссора возлюбленных наделала шуму во Владивостоке: в дело вмешались полиция

«В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местной жительницы о том, что на улице Сафонова мужчина пытался совершить противоправные действия в отношении девушки. Полицейские установили личности участников инцидента», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в новых медиа появилась информация, что мужчина напал на девушку и пытался изнасиловать в районе улицы Сафонова.
Было установлено, что участниками инцидента являются 24-летний мужчина и 17-летняя девушка, которые находились в отношениях. Между возлюбленными произошла ссора, и молодой человек пригласил несовершеннолетнюю на встречу, чтобы помириться. Однако пара вновь поссорилась. В ситуацию вмешались очевидцы, которые применили силу к молодому человеку и вызвали сотрудников полиции.
В отделе полиции девушка рассказала, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Напомним, во Владивостоке перед судом предстанет таксист-мигрант, который приставал к пассажирке.