Ссора возлюбленных наделала шуму во Владивостоке: в дело вмешались полиция

Было установлено, что участниками инцидента являются 24-летний мужчина и 17-летняя девушка, которые находились в отношениях. Между возлюбленными произошла ссора, и молодой человек пригласил несовершеннолетнюю на встречу, чтобы помириться. Однако пара вновь поссорилась. В ситуацию вмешались очевидцы, которые применили силу к молодому человеку и вызвали сотрудников полиции.