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Ссора возлюбленных наделала шуму во Владивостоке: в дело вмешались полиция

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке сотрудники полиции провели проверку по факту появившейся информации о попытке изнасилования девушки в одном из районов города. О произошедшем сообщили очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение местной жительницы о том, что на улице Сафонова мужчина пытался совершить противоправные действия в отношении девушки. Полицейские установили личности участников инцидента», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в новых медиа появилась информация, что мужчина напал на девушку и пытался изнасиловать в районе улицы Сафонова.

Было установлено, что участниками инцидента являются 24-летний мужчина и 17-летняя девушка, которые находились в отношениях. Между возлюбленными произошла ссора, и молодой человек пригласил несовершеннолетнюю на встречу, чтобы помириться. Однако пара вновь поссорилась. В ситуацию вмешались очевидцы, которые применили силу к молодому человеку и вызвали сотрудников полиции.

В отделе полиции девушка рассказала, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Напомним, во Владивостоке перед судом предстанет таксист-мигрант, который приставал к пассажирке.