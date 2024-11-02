«Я знаю, кто убил!»: в Омске мигрант угрожал следователю За неправильное, по его мнению, расследование уголовного дела

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело по редкой в судебной практике статье. Мигрант угрожал убийством следователю за неправильное, на его взгляд, расследование уголовного дела.
У мужчины убили родственника. По его мнению, имена убийц были известны, однако следователь, который вел дело, так не считал.
Чтобы заставить его привлечь их к уголовной ответственности, мигрант не придумал ничего лучше, как взять в руки мобильник и записать для следователя аудио с угрозами убийством и расправой.
После этого иностранный гражданин попытался скрыться на территории другого государства, однако был задержан.
Сейчас за решетку может отправиться уже он сам. По статье «угроза убийством, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования» ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Дело направлено в Кировский районный суд. О том, было ли в конце концов раскрыто дело об убийстве родственника мигранта, не сообщается.