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«Я знаю, кто убил!»: в Омске мигрант угрожал следователю За неправильное, по его мнению, расследование уголовного дела

В Омске мигрант пообещал убить следователя за якобы плохое расследование.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело по редкой в судебной практике статье. Мигрант угрожал убийством следователю за неправильное, на его взгляд, расследование уголовного дела.

У мужчины убили родственника. По его мнению, имена убийц были известны, однако следователь, который вел дело, так не считал.

Чтобы заставить его привлечь их к уголовной ответственности, мигрант не придумал ничего лучше, как взять в руки мобильник и записать для следователя аудио с угрозами убийством и расправой.

После этого иностранный гражданин попытался скрыться на территории другого государства, однако был задержан.

Сейчас за решетку может отправиться уже он сам. По статье «угроза убийством, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования» ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Дело направлено в Кировский районный суд. О том, было ли в конце концов раскрыто дело об убийстве родственника мигранта, не сообщается.