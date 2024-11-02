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Крупный пожар уничтожил склад в Канске

В ликвидации происшествия участвовали 16 пожарных МЧС и пять единиц спецтехники.

Источник: МЧС РФ

В Канске произошёл крупный пожар на одном из местных складов. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 2 ноября в 4:30. Огонь охватил 430 квадратных метров склада. К счастью, обошлось без пострадавших, однако здание было серьёзно повреждено.

«Тушение осложняла удалённость водоисточников и большая горючая нагрузка. Тушить здание пришлось на подвозной воде», — рассказали в МЧС.

Полностью потушить пожар удалось в 5:36. В ликвидации участвовали 16 пожарных и 5 единиц техники. По предварительным данным МЧС, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

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