Накачали до беспамятства и продали в рабство за тысячу километров: в Красноярске два «черных риэлтора» украли у женщины дом

35-летняя женщина пришла в себя в больничной палате — вокруг незнакомое место, незнакомые люди. На вопрос: «Где я?» ей пояснили — в Республике Алтай, в селе под названием Турочак.
Как Алтай? Почему Алтай? С трудом стала вспоминать, что с ней произошло и как она сюда попала. Врачи кое-что прояснили: она долгое время находилась под воздействием наркотических средств и алкоголя. Немного окрепнув, женщина вернулась домой — и первым делом пришла в полицию, написала заявление: «Меня похитили двое»…
Преступление в отношении жительницы Емельяновского района произошло в августе нынешнего года, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело заведено по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений».
В нашем распоряжении пока предварительная информация, двое подозреваемых только-только начинают давать показания. В ближайшее время для них изберут меру пресечения. Но сама история поражает циничностью.
Итак, в августе двое мужчин — одному 37 лет, другому 51 год — познакомились с потерпевшей. При каких обстоятельствах, не уточняется. Она проговорилась, что намерена продать свой дом в деревне Минино. Мужчины решили на этом обогатиться. Сначала позвали новую знакомую на застолье на квартиру одного из них, в Красноярске.
Она и мысли не допускала о чем-то дурном. И оказалась заложницей: не меньше недели ее держали в состоянии забыться, накачивая алкоголем и наркотическими веществами. А затем обманом заставили подписать документы для регистрации права собственности на одного из подозреваемых.
После чего усадили женщину на машину и увезли в село Турочак Турочакского района Республики Алтай. Оставили ее у знакомого, а тот не захотел держать у себя пленницу и передал ее местному фермеру — работать. Получается, сдал ее в рабство. Или продал? Этот момент, кстати, следствие тоже выяснит.
Фермер обратил внимание, что жена в неадекватном и болезненном состоянии, привез ее в больницу. Там ей помогли прийти в себя. Анализы показали наличие в ее организме и алкоголя, и наркотиков.
Вычислили личности подозреваемых и задерживали их сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции при поддержке росгвардейцев. Однако оба поначалу изобразили удивление: что происходит? За что им наручники надели?
В пресс-службе краевой полиции добавили, что сейчас обоих подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.