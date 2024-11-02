Накачали до беспамятства и продали в рабство за тысячу километров: в Красноярске два «черных риэлтора» украли у женщины дом

После чего усадили женщину на машину и увезли в село Турочак Турочакского района Республики Алтай. Оставили ее у знакомого, а тот не захотел держать у себя пленницу и передал ее местному фермеру — работать. Получается, сдал ее в рабство. Или продал? Этот момент, кстати, следствие тоже выяснит.