«Нож за проезд»: во Владивостоке водитель автобуса стал жертвой нападения

Рулевой общественного транспорта заметил, что двое местных покинули салон, не оплатив проезд. Мужчина вышел из автобуса за молодыми людьми, чтобы получить положенную оплату и пристыдить за нечестный поступок. Однако одному из пассажиров это не понравилось, он достал из кармана нож и стал угрожать водителю.