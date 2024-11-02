«Нож за проезд»: во Владивостоке водитель автобуса стал жертвой нападения

Водитель автобуса по маршруту 44д во Владивостоке стал жертвой нападения неадекватного пассажира, когда попытался потребовать плату за проезд, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Рулевой общественного транспорта заметил, что двое местных покинули салон, не оплатив проезд. Мужчина вышел из автобуса за молодыми людьми, чтобы получить положенную оплату и пристыдить за нечестный поступок. Однако одному из пассажиров это не понравилось, он достал из кармана нож и стал угрожать водителю.
Шофер сразу же отступил, почувствовав, что парень настроен серьезно, и поспешил вернуться на рабочее место.
Произошедшее запечатлела наружная камера видеонаблюдения. Кадры разлетелись по соцсетям и попали прямиком к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские уже проводят проверку, устанавливают личности подозреваемых.
По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Отметим, что нападения на водителей общественного транспорта уже случались.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что неадекватный мужчина залил лицо водителя автобуса № 17 во Владивостоке содержимым перцового баллончика из-за того, что транспорт якобы загораживал ему вид.
Похожий инцидент случился в столице Приморья на остановке «Постышева». Пассажир автобуса брызнул газовым баллончиком в лицо водителю, тот от полученных травм не смог продолжать рабочую поездку. О причинах такого поведения читайте в материале «Комсомолки».