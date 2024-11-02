Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «обрабатывали» Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.