Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — говорится в документе.
По делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной установлены два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба сейчас находятся в СИЗО, по домашним адресам фигурантов были проведены обыски, говорится в материалах дела.
Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест ущерб оценивается в более 200 миллионов рублей.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «обрабатывали» Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.
СК продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января.
Сама же Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, в котором просит признать сделку недействительной. Он был объединен в одно производство со встречным иском покупательницы Полины Лурье к Долиной.
Дело слушается в закрытом режиме, рассмотрение продолжится 12 ноября.