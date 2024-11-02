В Омске водитель допустил крупное ДТП и скрылся

Омская Госавтоинспекция сообщила о крупном дорожно-транспортном происшествии по вине пока еще неизвестного водителя.
Авария с участием нескольких машин произошла вчера около 14:55 в Советском округе.
В районе строения № 22 по Красноярскому тракту неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, при повороте налево создал помеху в движении большегрузу «МАЗ».
Из-за этого фура столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 34 -летней женщины и автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летнего мужчины. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, в настоящее время его ищет полиция.
О пострадавших в аварии не сообщается.