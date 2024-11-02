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В Омске водитель допустил крупное ДТП и скрылся

Сейчас его ищет полиция.

Источник: Комсомольская правда

Омская Госавтоинспекция сообщила о крупном дорожно-транспортном происшествии по вине пока еще неизвестного водителя.

Авария с участием нескольких машин произошла вчера около 14:55 в Советском округе.

В районе строения № 22 по Красноярскому тракту неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, при повороте налево создал помеху в движении большегрузу «МАЗ».

Из-за этого фура столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 34 -летней женщины и автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летнего мужчины. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, в настоящее время его ищет полиция.

О пострадавших в аварии не сообщается.