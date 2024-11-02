Польские трамваи могут начать курсировать и по уфимской Черниковке

В Уфе новые трамваи, списанные и привезенные из Москвы, могут пусть по рельсам в Черниковке. Об этом рассказали власти города. Напомним, в столицу Башкирии привезли девять из 15 вагонов трамвая Pesa Fokstrot, четыре из них уже курсируют по городу на самом популярном маршруте № 5.