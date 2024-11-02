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Польские трамваи могут начать курсировать и по уфимской Черниковке

В Уфе списанные из Москвы трамваи могут пустить и в Черниковку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе новые трамваи, списанные и привезенные из Москвы, могут пусть по рельсам в Черниковке. Об этом рассказали власти города. Напомним, в столицу Башкирии привезли девять из 15 вагонов трамвая Pesa Fokstrot, четыре из них уже курсируют по городу на самом популярном маршруте № 5.

Власти намерены пустить трамваи и в Черниковку Составы будут ходить, когда будет спроектирована северная часть города.

Добавим, что все 15 вагонов должны были выйти на линии к 1 ноября.

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