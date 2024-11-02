4,5 года колонии получил 18-летний наркокурьер из Ангарска.

Юноша был задержан по подозрению в сбыте наркотиков в январе этого года. При себе у него было около 16 граммов «синтетики». На тот момент ему было 17 лет.
Осужденный в мессенджере нашёл вакансию наркокурьера, после чего куратор отправил ему координаты так называемого «мастер-клада» для дальнейшего распространения «закладок». В первый «рабочий день» преступную деятельность подростка пресекли оперативники.
Суд, рассмотрев собранные следователем СК доказательства в рамках уголовного дела, по трем эпизодам, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта «а» частью 3 статьи 228.1 УК РФ, и одному эпизоду, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» частью 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) УК РФ, с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.