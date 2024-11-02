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Фиктивно продававший землю житель Тувы похитил более 54 млн рублей

Житель Тувы похитил более 54 млн рублей, фиктивно продавая землю. Об этом 2 ноября сообщила прокуратура Республики Тыва.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратурой города Кызыла проверена законность возбуждения уголовных дел о мошенничестве с земельными участками», — написала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в период с марта 2023-го по май 2024 года 42-летний мужчина под предлогом продажи земельных участков, расположенных на 10 км Вавилинского затона Кызыла, похитил более 54 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Ранее, 1 ноября, ФСБ раскрыла хищения выделенных на туризм 15 млн рублей в Тюменской области. По версии следствия, подозреваемые, путем предоставления заведомо ложных сведений о продаже туристических путевок в Ростуризм, осуществили хищение бюджетных средств, выделенных в качестве государственной субсидии на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прокуратура