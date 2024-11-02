ToI узнала о задержании сотрудников канцелярии Нетаньяху из-за утечки данных

Судья Менахем Мизрахи из мирового суда Ришон-ле-Циона заявил, что власти подозревают, что утечка информации нанесла ущерб достижению военных целей Израиля.
Мизрахи подтвердил, что на прошлой неделе полиция Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали «открытую фазу» совместного расследования предполагаемого нарушения национальной безопасности, вызванного незаконным предоставлением секретной информации.
По его словам, утечка представляет опасность для чувствительной информации и источников разведки и наносит ущерб усилиям по достижению целей военной операции в секторе Газа.
«Несколько подозреваемых были арестованы для допроса, расследование продолжается», — сказал он.
Ранее, 19 октября, стало известно, что США расследуют утечку в Сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану. Документы за 15 и 16 октября начали распространяться после публикации в Telegram-канале. При этом американский президент Джо Байден в день утечки подтвердил, что Вашингтону известны соответствующие планы Израиля.
1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль, выпустив около 400 баллистических ракет. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран совершил большую ошибку и заплатит за нее. В последующие недели сообщалось, что в Иране разработали как минимум 10 планов действий на случай ответного удара Израиля, но не намерены реагировать на ограниченную атаку. 15 октября члены израильского правительства достигли договоренностей о дальнейших действиях.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.