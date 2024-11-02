ToI узнала о задержании сотрудников канцелярии Нетаньяху из-за утечки данных

Ранее, 19 октября, стало известно, что США расследуют утечку в Сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану. Документы за 15 и 16 октября начали распространяться после публикации в Telegram-канале. При этом американский президент Джо Байден в день утечки подтвердил, что Вашингтону известны соответствующие планы Израиля.