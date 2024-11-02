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В челябинской пятиэтажке при пожаре погиб мужчина

Пожарные успели потушить огонь и не дать ему перекинуться на соседние квартиры.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Утром 2 ноября челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского. При тушении был обнаружен погибший мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

По информации спасателей, горели вещи в однокомнатной квартире на пятом этаже. Огнеборцы успели вовремя потушить огонь и не дали ему распространиться на соседние квартиры.

«Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, из них четверо детей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания.

МЧС
пожары