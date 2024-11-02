В челябинской пятиэтажке при пожаре погиб мужчина

Утром 2 ноября челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Островского. При тушении был обнаружен погибший мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
По информации спасателей, горели вещи в однокомнатной квартире на пятом этаже. Огнеборцы успели вовремя потушить огонь и не дали ему распространиться на соседние квартиры.
«Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек, из них четверо детей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания.