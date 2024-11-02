Врач из Уфы рассказал, какую опасность таит в себе отсутствие секса

Долгое отсутствие секса может пагубно влиять на здоровье как мужчин, так и женщин. Об этом предупредил уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин. По словам медика, чем меньше люди занимаются сексом, тем быстрее они стареют, а у женщин скорее наступает климакс.