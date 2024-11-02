Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Уфы рассказал, какую опасность таит в себе отсутствие секса

Уролог из Уфы объяснил, чем грозит отсутствие секса мужчинам и женщинам.

Источник: Комсомольская правда

Долгое отсутствие секса может пагубно влиять на здоровье как мужчин, так и женщин. Об этом предупредил уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин. По словам медика, чем меньше люди занимаются сексом, тем быстрее они стареют, а у женщин скорее наступает климакс.

— Доказано: наш организм умный и он отключает то, чем «не пользуемся». Падает гормональный фон, засыпают яичники и ломается метаболизм, — объяснил врач.

У женщин отсутствие сексуальной жизни может привести к частым перепадам настроения, выпадению волос и даже к разрушению зубов и костей. Мужчинам же грозит спонтанная эрекция, уменьшением количества сперматозоидов и изменением качества эякулята.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.