Расстреляли и забрали сумку с двумя млн рублей: что известно о зверском убийстве инкассатора в Иркутске 13 лет назад

— Мы просто видели как началась драка, а потом услышали выстрелы, — рассказывает о нападении на инкассатора одна из очевидцев. Громкие хлопки сотрясли воздух 6 июня 2011 года возле остановки Волжская в Иркутске. 48-летний инкассатор и по совместительству замдиректора одной из компаний вышел из здания турагентства с сумкой «набитой» деньгами. До пункта назначения он так и не добрался. Двое мужчин расстреляли его возле областного суда, а после вырвали сумку с двумя миллионами и скрылись.
— Он был в черной маске и мастерки с пистолетом почему-то в левой руке! Сел в черную иномарку и они уехали, — рассказали о нападении очевидцы.
Те кто стали невольными свидетелями убийства, рассказывали, что сначала между жертвой и одним из нападавших завязалась драка. Потом в ход пошло оружие… Когда грабители скрылись, истекающему кровью мужчине оказывали первую помощь до приезда медиков. Затем за его жизнь начали бороться врачи, но ранения оказались серьезными.
— Весь состав полиции подняли по сигналу «Вулкан-3». В городе работали розыскные бригады, объявлен план-перехват. Ориентировки на машину разослали по всем пунктам ДПС и полиции. Пока преступников задержать не удалось, — рассказывала 13 лет назад начальник пресс-службы УВД по г. Иркутску Инга Шайдурова.
После зверского ограбления они сожгли машину в лесу. СУ СКР по Иркутской области.
«Пока» затянулось на 11 лет. Тупиком в деле стала машина, на которой уехали с места ограбления и убийства нападавшие. Автомобиль Honda Orthia попал на камеры видеонаблюдения. Спустя время след привел в лес, где нашли уже сожженное авто. Тогда надежды поймать преступников по горячим следам не осталось. Но в июне 2022 года в деле появились новые страницы.
— Благодаря работе отдела по расследованию особо важных дел СУ СК и сотрудников уголовного розыска, задержаны двое 39-летних ранее судимых мужчин, — сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. — При обыске у них нашли 4 пистолета, один автомат, а также более 130 боевых патронов.
Обвинения были предъявлены по трем уголовным статьям. И по решению суда нападавших отправили в СИЗО. Но все же остается вопрос: «Что это было?» Спланированное ограбление, которое вышло из-под контроля или же целенаправленное убийство?
— Машина на которой совершили это зверское ограбление, разбой, была темного цвета. Старались поставить ее поближе к месту, где он выходил. Цель была одна — только напугать человека. Не принести ему каких-то увечий, — рассказывает один из участников нападения. — Смерти никто не хотел! Просто забрать сумку и уехать.
Было убийство запланировано или нет, разберется Иркутский областной суд. Дело передали для рассмотрение в апреле 2023 года. Как нам сообщили в прокуратуре Иркутской области, на сегодняшний день разбирательство еще продолжается.