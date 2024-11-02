Расстреляли и забрали сумку с двумя млн рублей: что известно о зверском убийстве инкассатора в Иркутске 13 лет назад

— Мы просто видели как началась драка, а потом услышали выстрелы, — рассказывает о нападении на инкассатора одна из очевидцев. Громкие хлопки сотрясли воздух 6 июня 2011 года возле остановки Волжская в Иркутске. 48-летний инкассатор и по совместительству замдиректора одной из компаний вышел из здания турагентства с сумкой «набитой» деньгами. До пункта назначения он так и не добрался. Двое мужчин расстреляли его возле областного суда, а после вырвали сумку с двумя миллионами и скрылись.