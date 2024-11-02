Двоих полицейских из отдела в аэропорту Сочи арестовали по подозрению во взятке. Начальника ОВД при аэрогавани и его подчиненного задержали в связи с информацией о даче 150 тысяч рублей в обмен на пропуск контрабанды из Дубая.