В минЖКХ Башкирии рассказали, как отрегулировать пластиковые окна на зиму

Жителям Башкирии напомнили о «зимнем» режиме на пластиковых окнах, который поможет установить в квартире комфортную температуру. В республиканском МинЖКХ рассказали, как отрегулировать окна, чтобы в помещении не было холодно.
Для перехода на зимний режим необходимо найти на торце оконной рамы регулировочный механизм, который нужно повернуть с помощью отвертки. Винтик в результате должен быть повернут так, чтобы плотнее прижимать створку к раме.
После всех манипуляций окно должно закрывать без проблем.
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