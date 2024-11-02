«Грустно смотрела на погибшего друга». В Перми насмерть сбили пони

Пермячка Мария рассказала, что стала свидетелем аварии, в которой пострадали пони. Женщина удивилась, что о ДТП нигде не написали, и интересовалась, как животное оказались на дороге.
"Я стала свидетелем этого ДТП, и странно, что новость нигде не проскользнула, ни в одном паблике не нашла, что за лошадки были, откуда сбежали. Пассажиры были живы, стояли у машин. Авария произошла 1 ноября примерно в 07:20. Я проезжала по трассе 57К-0065 от Паркового в сторону Красавинского моста и видела, что сбили пони.
На этом участке скоростной режим уже 90 км/час. При этом было темно и шел мокрый снег… Две машины стояли с аварийными огнями. Вторая пони (живая) стояла у металлического ограждения дороги и грустно смотрела на погибшего друга. Возвращалась обратно около 9:00. Пони все еще стояла на трассе, правда, за первой приехала газель. Чьи пони? Как они оказались на трассе? Что с оставшейся лошадкой, забрали или нет?", — спрашивала Мария.
В Госавтоинспекции Прикамья «КП»-Пермь" прокомментировали произошедшее.
«Предварительно установлено, что 1 ноября 2024 года около 7:00 утра по автодороге Мостовой переход через реку Мулянка в направлении Красавинского моста двигался автомобиль “Тойота” под управлением мужчины 1988 года рождения, который на 1 км не выбрал скорость движения, соответствующую конкретным условиям, в результате чего произошел наезд на животное. В результате автоаварии животное погибло, автомобиль получил механические повреждения. Никто из участников дорожного движения не пострадал. По данному факту проводится проверка», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Когда сотрудники ГАИ приехали на место аварии, второго животного не было. Хозяев погибшего животного пока найти не удалось. Также пока неизвестно, что именно за животное сбили, пони или осла.