«Грустно смотрела на погибшего друга». В Перми насмерть сбили пони

На этом участке скоростной режим уже 90 км/час. При этом было темно и шел мокрый снег… Две машины стояли с аварийными огнями. Вторая пони (живая) стояла у металлического ограждения дороги и грустно смотрела на погибшего друга. Возвращалась обратно около 9:00. Пони все еще стояла на трассе, правда, за первой приехала газель. Чьи пони? Как они оказались на трассе? Что с оставшейся лошадкой, забрали или нет?", — спрашивала Мария.