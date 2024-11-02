Полиция Красноярского края предупреждает о новой схеме мошенничества

«Если вам поступил звонок с предложением перевести деньги на безопасный счет либо установить приложение на телефон по предложенной ссылке — знайте: вы общаетесь с мошенниками. Необходимо немедленно прервать разговор и не вступать в диалог со звонившим», — предупреждает МВД по краю.