Полиция Красноярского края предупреждает о новой схеме мошенничества

В Красноярском крае появился новый способ мошенничества. Сначала жертве звонят «специалисты» из поликлиники и сообщают, что необходимо пройти дополнительные обследования. После этого жителям края предлагают пройти по специальной ссылке и скачать приложение.
Помимо этого, злоумышленники предупреждают свою жертву, что после установки программы экран телефона на некоторое время погаснет.
Новое приложение позволяет мошенникам получить доступ к телефону и всем приложениям, включая возможность зайти в мобильный банк и похитить сбережения.
«Если вам поступил звонок с предложением перевести деньги на безопасный счет либо установить приложение на телефон по предложенной ссылке — знайте: вы общаетесь с мошенниками. Необходимо немедленно прервать разговор и не вступать в диалог со звонившим», — предупреждает МВД по краю.