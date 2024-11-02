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Полиция Красноярского края предупреждает о новой схеме мошенничества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аферисты смогут получить все данные телефона после установки специального приложения.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае появился новый способ мошенничества. Сначала жертве звонят «специалисты» из поликлиники и сообщают, что необходимо пройти дополнительные обследования. После этого жителям края предлагают пройти по специальной ссылке и скачать приложение.

Помимо этого, злоумышленники предупреждают свою жертву, что после установки программы экран телефона на некоторое время погаснет.

Новое приложение позволяет мошенникам получить доступ к телефону и всем приложениям, включая возможность зайти в мобильный банк и похитить сбережения.

«Если вам поступил звонок с предложением перевести деньги на безопасный счет либо установить приложение на телефон по предложенной ссылке — знайте: вы общаетесь с мошенниками. Необходимо немедленно прервать разговор и не вступать в диалог со звонившим», — предупреждает МВД по краю.