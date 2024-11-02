Во Владивостоке из желудка 3-летнего мальчика достали 101 магнит

Ел ли магнитики ребенок постепенно или проглотил все сразу, неизвестно. Чтобы достать все до единого, пришлось вынимать их частями, в несколько этапов. 101 шариковый магнит извлекли, а ребенку оказали всю необходимую помощь. Теперь жизни малыша ничего не угрожает.