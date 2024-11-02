Во Владивостоке из желудка 3-летнего мальчика достали 101 магнит

Нередко приходится доставать врачам из желудков маленьких детей магниты, но в этот раз случай уникальный. Во Владивостоке трехлетний ребенок проглотил 101 шариковый магнит. Все они небольшого размера. Инородные тела внутри ребенка прилепились друг к другу, принимали разные формы и свободно перемещались по желудку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Ел ли магнитики ребенок постепенно или проглотил все сразу, неизвестно. Чтобы достать все до единого, пришлось вынимать их частями, в несколько этапов. 101 шариковый магнит извлекли, а ребенку оказали всю необходимую помощь. Теперь жизни малыша ничего не угрожает.
Не так давно «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье спасли ребенка, который проглотил около 50 магнитов. Врачи настоятельно рекомендуют родителям убрать подальше подобного рода магнитные игрушки от своих детей, чтобы избежать трагедии.