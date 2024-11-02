«Суд назначил подсудимому наказание в виде семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Вице-мэр Владивостока Ляйфер получил 7,5 года по делу о взятке
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока признал вице-мэра города Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Ляйфер получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.