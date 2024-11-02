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Вице-мэр Владивостока Ляйфер получил 7,5 года по делу о взятке

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока признал вице-мэра города Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Ляйфер получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

«Суд назначил подсудимому наказание в виде семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

СК