В Башкирии полицейский спас собственную семью и вывел других жильцов из горящего дома

В Ишимбае лейтенант полиции Ришат Шарафутдинов, находясь на службе спас свою супругу и маленьких детей от пожара. Из-за неосторожности соседей семья рисковала погибнуть в огненном плену, но благодаря мужеству и смелости полицейского вся история завершилась благополучно. Подробности спасения узнавала «КП-Уфа».
СЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ.
Эта история произошла еще 7 октября. Днем Ришат Шарафутдинов вместе с напарником Наилем Яхиным как обычно патрулировали улицы города, когда получили сообщение, что на улице Докучаева горит дом. Прибыв на место происшествия Ришат Шарафутдинов с ужасом осознал, что горит квартира в подъезде, где он сам живет вместе с женой и маленькими детьми. Как оказалось, пожар произошел из-за неосторожного обращения соседей с огнем.
Пожар вспыхнул в соседней квартире, где живет полицейский. Фото: МЧС России по РБ.
— Когда подъехали к дому, я увидел, как из квартиры на пятом этаже клубится дым. Сразу же приняли решение начать эвакуацию жителей, — вспоминает полицейский.
Не теряя ни минуты, он принялся за эвакуацию жильцов. Его напарник Наиль тем временем обеспечивал безопасность окружающих и никому не давал зайти в задымленный подъезд. Когда Ришат поднялся на пятый этаж, то увидел, что эпицентр пожара находится как раз напротив его собственной квартиры. Густой черный дым уже заполнил лестничную клетку, угрожая жизни его жены и двух маленьких детей.
РИСКУЯ ЗДОРОВЬЕМ, СПАСАЛ ЛЮДЕЙ.
По словам лейтенанта, во время пожара в многоквартирном доме люди не только могут задохнуться, но также всегда есть риск хлопка газа.
— Не понятно почему, но на лестничной площадке стояли зеваки. Я громко давал четкие указания, чтобы все спускались вниз, — говорит мужчина.
После того, как лейтенант полиции миновал задымленный четвертый этаж, сразу понял, что очаг возгорания из квартиры, которая располагалась по соседству с той, в которой находилась его супруга и двое детей.
— Я прикрыл лицо кепкой, открыл дверь и прошел внутрь. Даже у меня дома стоял густой черный дым. Жена с детьми находились на балконе, где закрылись, почувствовав запах гари.
В результате пожара пострадало имущество в квартире, где произошел пожар. Фото: МЧС России по РБ.
Полицейский быстро укутал своего годовалого сына и вынес его на свежий воздух. Передав малыша напарнику, он вновь вернулся в горящее здание, чтобы спасти жену и 16-летнюю дочь.
«ГЛАВНОЕ — НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ».
Когда вся семья была в безопасности, Ришат почувствовал сильное недомогание от вдыхания ядовитого дыма. Однако это не остановило полицейского, и он продолжил выполнять свои обязанности. Лишь после завершения работы он обратился в больницу, где врачи подтвердили, что он надышался дымом. Несколько недель мужчина провел в больнице, и на днях его выписали с признаками улучшения.
— Пришлось долго лежать в больнице, — говорит Ришат. — Главное, семья и другие жильцы не пострадали. Когда проводил эвакуацию, уже задыхался и буквально на минуту присел вниз, так как внизу больше кислорода. Все это произошло очень быстро. За минуту наверх и обратно раза четыре бегал. Из квартиры еще кошек спасал, которые сами бы не выбрались.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии, во время пожара в жилом доме на улице Докучаева было эвакуировано 12 человек. Через 5 минут после сообщения пожарные прибыли на место и потушили огонь на площади 8 квадратных метров.
— Во время пожара пострадал мужчина, его квартира находится по соседству с той, где было возгорание. Мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где ему диагностировали отравление угарным газом, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас дознаватель МЧС России по РБ устанавливает обстоятельства происшествия, чтобы выяснить причины пожара.