В Башкирии полицейский спас собственную семью и вывел других жильцов из горящего дома

— Пришлось долго лежать в больнице, — говорит Ришат. — Главное, семья и другие жильцы не пострадали. Когда проводил эвакуацию, уже задыхался и буквально на минуту присел вниз, так как внизу больше кислорода. Все это произошло очень быстро. За минуту наверх и обратно раза четыре бегал. Из квартиры еще кошек спасал, которые сами бы не выбрались.