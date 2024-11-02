ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области

В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 1 ноября. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников. Пострадали два мирных жителя, госпитализация не потребовалась. В пятницу повреждения выявлены в 10 частных домах, соцобъекте, на двух предприятиях и четырех транспортных средствах.