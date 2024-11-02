ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области

В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 1 ноября. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников. Пострадали два мирных жителя, госпитализация не потребовалась. В пятницу повреждения выявлены в 10 частных домах, соцобъекте, на двух предприятиях и четырех транспортных средствах.
«Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачевка подверглись атакам с помощью 4 БПЛА», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населённым пунктам было выпущено 9 боеприпасов и 9 беспилотников. Ранены 2 мирных жителя. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 12 снарядами. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 7 боеприпасов и осуществлён сброс 4 боеприпасов с БПЛА. В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущены 21 боеприпас и 2 дрона.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Середа и Терезовка выпущены 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников», — сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.