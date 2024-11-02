В Киеве начались перебои с электроснабжением

«Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал Шевченко.
Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.
«Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал Шевченко.
Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области.