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В Киеве начались перебои с электроснабжением

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Киеве после взрывов, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал Шевченко.

Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области.

энергетика