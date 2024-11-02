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Омский бизнесмен может отправиться на 7 лет в колонию за вырубку деревьев на 18 млн

Мужчина нарушил условия договора на лесозаготовку.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего бизнесмена, который обвиняется в незаконной рубке деревьев в крупном размере. Ущерб государству от рук предпринимателя составил 18 млн рублей.

Из материалов дела следует, что с 2021 года по 2023 год бизнесмен заключил с Главным управлением лесного хозяйства Омской области договор на лесозаготовку, который в последствии нарушил. Предприниматель на территории лесничества Тевризского незаконно вырубил большой объем деревьев, который превышает допустимую норму.

В итоге мужчина нанес материальный ущерб государству, который оценивается в 18 млн рублей. Сейчас на имущество бизнесмена наложен арест.

На предпринимателя завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Ему грозит до 7 лет колонии.