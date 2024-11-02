Омский бизнесмен может отправиться на 7 лет в колонию за вырубку деревьев на 18 млн

Из материалов дела следует, что с 2021 года по 2023 год бизнесмен заключил с Главным управлением лесного хозяйства Омской области договор на лесозаготовку, который в последствии нарушил. Предприниматель на территории лесничества Тевризского незаконно вырубил большой объем деревьев, который превышает допустимую норму.