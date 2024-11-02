Две машины намеренно подожгли ночью в Иркутске

В ночь на 2 ноября в Иркутске сожгли два автомобиля. Как сообщили в ГУ МЧС региона, после тушения их осмотрели дознаватели и пришли к выводу, что поджог был намеренный. Информацию уже передали полицейским.
— На номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Дальнем. По прибытию машина была полностью охвачена огнем на трех квадратных метрах. Часом позже еще одно транспортное средство горело на пересечении улиц Полярной и Генерала Доватора, также на трех квадратных метрах, — поделились в ведомстве.
Для тушения авто привлекали восемь пожарных и две машины. Поджигателя уже ищут правоохранители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области спасли палец мальчика, который надел на него железную гайку. Вытащить обратно палец он не смог и спасателям пришлось пилить.