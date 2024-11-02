Водитель из Пермского края насмерть разбился в массовом ДТП с грузовиками

Как рассказывают правоохранители, смертельная авария случилась на трассе Пермь — Екатеринбург ночью 2 ноября. Около 1:20 часов водитель грузовика «Скания» двигался по трассе в Первоуральском районе. Выбрав слишком большую скорость, мужчина не успел отреагировать на возникшую опасность и врезался в грузовик «Донгфенг», который стоял на обочине и помогал извлекать из кювета «Газель». От удара второй грузовик врезался в легковушку «Киа Оптима», которая ехала в попутном направлении.