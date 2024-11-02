Водитель из Пермского края насмерть разбился в массовом ДТП с грузовиками

Водитель грузовика из Пермского края насмерть разбился во время массового ДТП с грузовыми авто, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Как рассказывают правоохранители, смертельная авария случилась на трассе Пермь — Екатеринбург ночью 2 ноября. Около 1:20 часов водитель грузовика «Скания» двигался по трассе в Первоуральском районе. Выбрав слишком большую скорость, мужчина не успел отреагировать на возникшую опасность и врезался в грузовик «Донгфенг», который стоял на обочине и помогал извлекать из кювета «Газель». От удара второй грузовик врезался в легковушку «Киа Оптима», которая ехала в попутном направлении.
Во время аварии пострадал 55-летний водитель грузовика «Скания». От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Отмечается, что больше в аварии никто не пострадал.
«Установлено, что погибший проживал в Пермском крае, имел стаж вождения 37 лет, перевозил сборный груз из Перми. При обследовании дорожных условий на месте происшествия госинспекторами выявлена зимняя скользкость», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
Сейчас сотрудники МВД проводят расследование по факту смертельной аварии.