Нетрезвая женщина за рулем устроила ДТП под Столбцами, пострадала 6-летняя дочь

Нетрезвая женщина за рулем устроила ДТП в Столбцовском районе, в результате пострадала ее 6-летняя дочь. Как рассказали в милиции, авария произошла в пятницу, 1 ноября 2024 года около семи часов вечера в Столбцовском районе.
На 273 километре на автодороге М-1 «Брест — Минск — граница России» 35-летняя жительница Минска, двигаясь на автомобиле Nissan Qashqai в направлении Бреста, совершила попутное столкновение с грузовиком MAN, за рулем которого находился 33-летний водитель.
В результате жесткого ДТП пострадала дочь женщины-водителя, 6-летний ребенок находился в авто вместе с матерью. Девочка получила травмы, она госпитализирована.
Как сообщили правоохранители, по предварительным данным женщина-водитель, управлявшая Nissan Qashqai, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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