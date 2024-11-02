Беспризорные собаки напали на восьмилетнего мальчика в Хабаровске

Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку после сообщений о нападении бездомных собак на ребенка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
1 ноября во дворе дома на улице Юнгов беспризорные собаки набросились на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил небольшую ссадину. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«В рамках проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание беспризорных животных в городе», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, надзорный орган контролирует расследование уголовного дела, которое завел Следственный комитет по данному факту.