В Екатеринбурге два грузовика унесло в кювет из-за скользкой дороги

В Екатеринбурге на 69-м километре ЕКАД два грузовика унесло в кювет. По предварительным данным, причиной тому послужили погодные условия, скользкая дорога. Об этом сообщили в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
— Фуру Volvo из Костромы занесло из-за гололеда, так как полуприцеп пошел вперед и снес кабину. За ним ехала фура Mercedes из Москвы, водитель пытался уйти от столкновения, но его занесло в кювет, — рассказали очевидцы.
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал.
— Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей о строгом соблюдении ПДД, соблюдать скоростной режим, дистанцию, — напомнили в ГИБДД города.