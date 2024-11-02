Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге два грузовика унесло в кювет из-за скользкой дороги

На ЕКАД два грузовика унесло в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на 69-м километре ЕКАД два грузовика унесло в кювет. По предварительным данным, причиной тому послужили погодные условия, скользкая дорога. Об этом сообщили в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

— Фуру Volvo из Костромы занесло из-за гололеда, так как полуприцеп пошел вперед и снес кабину. За ним ехала фура Mercedes из Москвы, водитель пытался уйти от столкновения, но его занесло в кювет, — рассказали очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там сообщили, что в аварии никто не пострадал.

— Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей о строгом соблюдении ПДД, соблюдать скоростной режим, дистанцию, — напомнили в ГИБДД города.