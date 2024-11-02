Сотрудник аэропорта Хельсинки погиб при техосмотре самолета

Служба спасения получила вызов около 5 утра субботы (6 утра мск), инцидент произошел на перроне аэропорта, куда разрешено проходить только сотрудникам, сообщил изданию детектив Олави Мерихаара.
Полиция начала расследование, уточнил он.
ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб в результате несчастного случая во время технического осмотра самолета. Об этом сообщает со ссылкой на полицию газета Helsingin Sanomat.
Служба спасения получила вызов около 5 утра субботы (6 утра мск), инцидент произошел на перроне аэропорта, куда разрешено проходить только сотрудникам, сообщил изданию детектив Олави Мерихаара.
Полиция начала расследование, уточнил он.