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Сотрудник аэропорта Хельсинки погиб при техосмотре самолета

ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб в результате несчастного случая во время технического осмотра самолета. Об этом сообщает со ссылкой на полицию газета Helsingin Sanomat.

Источник: Газета.Ру

Служба спасения получила вызов около 5 утра субботы (6 утра мск), инцидент произошел на перроне аэропорта, куда разрешено проходить только сотрудникам, сообщил изданию детектив Олави Мерихаара.

Полиция начала расследование, уточнил он.

несчастный случай