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Петербурженка решилась на липосакцию и умерла от остановки сердца

Петербурженка скончалась после операции по удалению жира. У женщины остановилось сердце. Следственный отдел по Приморскому району проводит доследственную проверку, сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

В клинике пластической хирургии на улице Матроса Железняка скончалась пациентка. Женщина мечтала об идеальной фигуре, поэтому решилась на липосакцию. После операции у петербурженки внезапно остановилось сердце. Несмотря на старания медиков, реанимировать ее не удалось.

Следственный отдел по Приморскому району организовал доследственную проверку, по результатам которой действиям врачей будет дана правовая оценка. Это не первый смертельный случай после липосакции. Год назад на Васильевском острове закрыли клинику «Абриелль», в которой после операции по удалению лишнего жира скончалась пациентка.

СК