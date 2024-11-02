Петербурженка решилась на липосакцию и умерла от остановки сердца

Следственный отдел по Приморскому району организовал доследственную проверку, по результатам которой действиям врачей будет дана правовая оценка. Это не первый смертельный случай после липосакции. Год назад на Васильевском острове закрыли клинику «Абриелль», в которой после операции по удалению лишнего жира скончалась пациентка.