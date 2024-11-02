В центре Уфы 20-летний строитель разбился насмерть

В Уфе трагически погиб 20-летний рабочий. Молодой арматурщик упал с высоты около восьми этаже и разбился насмерть.
Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, несчастный случай произошел 27 октября на стройке многоэтажного жилого дома с подземным паркингом на улице Пархоменко. Из-за обрушения опалубки строитель сорвался вниз и получил тяжелые травмы, которые оказались летальными. Молодой человек умер до приезда скорой помощи.
— Начато расследование, в рамках которого будут выяснены обстоятельства и причины случившегося, — заключили в надзорном ведомстве.
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