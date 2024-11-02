В Нижнем Новгороде пассажирка угнала такси, когда водитель вышел

Нетрезвая пассажирка воспользовалась ситуацией, села за руль и уехала. Водитель, обнаружив пропажу автомобиля, обратился в полицию. Сотрудники ГАИ нашли машину на Волжской набережной. Оказалось, что в транспортном средстве закончился бензин.
Девушка находилась в автомобиле. Угонщицей оказалась жительница Владимирской области, которая работает в Нижнем Новгороде.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Также в отношении угонщицы составлен административный протокол за вождение автомобиля в состоянии опьянения.
Девушка признала вину, суд взял с нее подписку о невыезде. Угонщице может грозить до пяти лет лишения свободы.