Суд не стал арестовывать экс-завкафедрой УГГУ за дискредитацию ВС РФ

Сергею Абрамову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, в марте обвиняемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о российской армии.