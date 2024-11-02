Кроссовер насмерть сбил женщину на улице 9 Января в Воронеже

Согласно предварительным данным, 52-летняя местная жительница переходила дорогу рядом с регулируемым пешеходным переходом, на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль «Черри Тигго», за рулем которого находился 35-летний воронежец, двигался в направлении улицы Газовой. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи. По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.