Режим ЧС ввели в Якутии из-за массового увода домашних оленей дикими

Режим ЧС также был введен на Камчатке, причиной стала вспышка птичьего гриппа на птицефабрике. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев рассказал, что режим ввели по распоряжению губернатора региона. В зону действия включили Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Эксперты приняли все меры по локализации ситуации.