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Режим ЧС ввели в Якутии из-за массового увода домашних оленей дикими

Режим ЧС муниципального характера введен в Оленекском районе в Якутии из-за увода домашних оленей дикими. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила глава района Лена Иванова.

Источник: Аргументы и факты

— Подписано распоряжение главы МР «Оленекский эвенкийский национальный район»… на основании решения комиссии ЧС и ОПБ района… «О введении режима “Чрезвычайная ситуация” муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад № 5 и № 3 МУП “Оленекский” и угрозой увода домашних оленей стад № 1, № 2 МУП “Оленекский” дикими северными оленями Таймырской популяции», — написала глава.

Из оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников была сформирована бригада и отправлена по суше для защиты оленеводческого стада МУП «Оленекский» от нашествия таймырских диких оленей, отметила Иванова в своем Telegram-канале.

Режим ЧС также был введен на Камчатке, причиной стала вспышка птичьего гриппа на птицефабрике. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев рассказал, что режим ввели по распоряжению губернатора региона. В зону действия включили Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Эксперты приняли все меры по локализации ситуации.

18 октября режим ЧС ввели в нескольких районах Забайкалья из-за выпадения большого количества мокрого снега, из-за которого погибли сельхозкультуры. Отмечается, что площадь пострадавших насаждений в настоящее время определяется и «будет уточнена позже».

флора и фауна
сельское хозяйство