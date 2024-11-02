Режим ЧС ввели в Якутии из-за массового увода домашних оленей дикими

— Подписано распоряжение главы МР «Оленекский эвенкийский национальный район»… на основании решения комиссии ЧС и ОПБ района… «О введении режима “Чрезвычайная ситуация” муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад № 5 и № 3 МУП “Оленекский” и угрозой увода домашних оленей стад № 1, № 2 МУП “Оленекский” дикими северными оленями Таймырской популяции», — написала глава.
Из оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников была сформирована бригада и отправлена по суше для защиты оленеводческого стада МУП «Оленекский» от нашествия таймырских диких оленей, отметила Иванова в своем Telegram-канале.
Режим ЧС также был введен на Камчатке, причиной стала вспышка птичьего гриппа на птицефабрике. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев рассказал, что режим ввели по распоряжению губернатора региона. В зону действия включили Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Эксперты приняли все меры по локализации ситуации.
18 октября режим ЧС ввели в нескольких районах Забайкалья из-за выпадения большого количества мокрого снега, из-за которого погибли сельхозкультуры. Отмечается, что площадь пострадавших насаждений в настоящее время определяется и «будет уточнена позже».