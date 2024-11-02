В Крыму на пожаре спасли 68-летнего мужчину

В Бахчисарайском районе на пожаре спасли мужчину. По сообщению ГУ МЧС по РК, в двухэтажном доме загорелась крыша. Пожарные с помощью лестницы эвакуировали 68-летнего мужчину.
«Пострадавшего передали врачам», — сообщили в МЧС.
Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрообогревателя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в целях безопасности обогревательные приборы не стоит оставлять включенными без присмотра, тем более на ночь. При этом они должны стоять подальше от мебели и занавесок, на обогревателях нельзя сушить вещи и обувь. Сами приборы должны быть только заводского изготовления.