В Крыму на пожаре спасли 68-летнего мужчину

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в целях безопасности обогревательные приборы не стоит оставлять включенными без присмотра, тем более на ночь. При этом они должны стоять подальше от мебели и занавесок, на обогревателях нельзя сушить вещи и обувь. Сами приборы должны быть только заводского изготовления.