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В Крыму на пожаре спасли 68-летнего мужчину

Пострадавшего передали в руки медиков.

Источник: МЧС РФ

В Бахчисарайском районе на пожаре спасли мужчину. По сообщению ГУ МЧС по РК, в двухэтажном доме загорелась крыша. Пожарные с помощью лестницы эвакуировали 68-летнего мужчину.

«Пострадавшего передали врачам», — сообщили в МЧС.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрообогревателя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в целях безопасности обогревательные приборы не стоит оставлять включенными без присмотра, тем более на ночь. При этом они должны стоять подальше от мебели и занавесок, на обогревателях нельзя сушить вещи и обувь. Сами приборы должны быть только заводского изготовления.

МЧС
пожары