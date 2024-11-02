Мощный ветер отбросил крышу на Mercedes в Воронеже

Утром в субботу, 2 ноября, воронежцы стали сообщать в социальных сетях о последствиях непогоды, которая бушевала накануне. Столицу Черноземья и районы области накрыл мощный шквалистый ветер. Синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение.
Порывы ветра достигали до 25 м/с. Они нанесли ущерб в виде поваленных деревьев и повреждений конструкций.
Например, воронежцы сообщают, что на улице Обручева с крыши огромный лист металла отбросило на автомобиль Mercedes-Benz. А по информации городского управления по делам ГО и ЧС, на данный момент в городе зарегистрировано 15 сообщений об упавших деревьях.