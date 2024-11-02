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Хотел подарить хорошее настроение: в Уфе полуобнаженные модели-мужчины с цветами плескались в кузове пикапа

Житель Уфы покатал полуголых мужчин в мини-бассейне своего пикапа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе молодые люди устроили мини-бассейн в кузове пикапа «Хавал Поер Кингконг». Двое мужчин-моделей в плавках и с букетом цветов радостно плескались в воде прямо в центре Уфы на потеху публике.

Весельчаков и авантюристов быстро вычислили сотрудники Госавтоинспекции и задержали. 22-летний водитель пикапа объяснил, что просто хотел всем поднять настроение. Его оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков.

Двух 27-летний красавцев тоже привлекли к ответственности: ездить в импровизированном бассейне в кузове пикапа с непристегнутыми ремнями нельзя!

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