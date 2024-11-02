Хотел подарить хорошее настроение: в Уфе полуобнаженные модели-мужчины с цветами плескались в кузове пикапа

Весельчаков и авантюристов быстро вычислили сотрудники Госавтоинспекции и задержали. 22-летний водитель пикапа объяснил, что просто хотел всем поднять настроение. Его оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков.