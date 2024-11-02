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Стали известны подробности о погибших в ночном ДТП на Кубани пассажирах микроавтобуса

Мужчины ехали из Чечни в Новороссийск.

Источник: прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Кавказского района Краснодарского края опубликовала подробности о погибших в ДТП пассажирах микроавтобуса. Напомним, авария произошла минувшей ночью на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. Микроавтобус ехал из Грозного в Новороссийск.

Во время столкновения с большегрузом смертельные травмы получили два человека. Это 44-летний житель Чечни и 22-летний мужчина, чья личность еще устанавливается.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее «Югополис» сообщал, что авария произошла из-за того, что 34-летний водитель большегруза Scania c полуприцепом выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 26-летний водитель. По инерции Scania продолжила движение и врезалась в пассажирский микроавтобус, которым управлял 52-летний водитель.