Стали известны подробности о погибших в ночном ДТП на Кубани пассажирах микроавтобуса

Ранее «Югополис» сообщал, что авария произошла из-за того, что 34-летний водитель большегруза Scania c полуприцепом выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 26-летний водитель. По инерции Scania продолжила движение и врезалась в пассажирский микроавтобус, которым управлял 52-летний водитель.