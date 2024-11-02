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На Текучева в Ростове рухнувшее дерево перекрыло проезд

Большое дерево частично перекрыло дорогу на одной из улиц Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На улице Текучева в Ростове-на-Дону большое дерево рухнуло прямо на проезжую часть и существенно осложнило движение транспорта. Об этом утром 2 ноября рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, сразу после падения на место прибыли коммунальщики. Они начали оперативно распиливать ствол. К слову, в эти минуты на интернет-картах не видно серьезных заторов на Текучева.

Еще одно падение произошло на Суворова. Напомним, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что сильный ветер повалил в городе 22 дерева и две легкие конструкции. Непогода, по данным синоптиков, сохранится до 6 ноября.