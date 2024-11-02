В Волгограде задержали водителя, скрывшегося с места наезда на школьницу

— В 07:40 водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, напротив дома № 189/876 по ул. Менделеева совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая двигалась вдоль проезжей части, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.